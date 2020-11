Slovensko, jediná krajina na svete s očistcom na zemi.

Keď som si verejne dovolil v apríli 2019 komentovať pomery v Polícii, vyslúžil som si dve trestné oznámenia od bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a civilnú žalobu od Bödora.

Pán Gašpar tvrdil, že som kryl trestnú činnosť policajtov a pán Bodor chce 10.000,- eur a verejné ospravedlnenie. Ich „kolegovia“, sa mi vtedy smiali. A dnes ? Vďaka profesionálnej a nekompromisnej práci policajtov sú zadržaní všetci spoločne v Bratislave na špecializovanom policajnom útvare NAKA.

Potvrdzujú sa obavy, že mafia bola do samotnej Polície vrastená ako rakovina. Chránili sa "naši ľudia", vydierali podnikatelia a vyberalo výpalné. Tí, ktorí mali štát chrániť pred mafiou boli mafiou samotnou.

Čo je najhoršie, zanedbali samotný Policajný zbor. Najlepšie by vám o tom vedeli porozprávať samotní policajti. Ja to len stručne zhrniem. Politické nominácie do vysokých policajných funkcií, neriešenie problémov samotného výkonu služby, poddimenzovanie stavu policajtov, s technikou v zúfalom stave, samotné budovy, v ktorých sú dislokované Policajné útvary sa väčšinou rozpadávajú a policajné ubytovne ? Tam sa býva pod ľudskú dôstojnosť. Dalo by sa o tom písať veľmi veľa.

Výkon služby bol zameraný na nezmyselné hodnotenie práce policajta, ktoré je odtrhnuté od reality a jeho neoddeliteľnou súčasťou je vyberanie pokút.

Tento stav však šéfom Polície nevadil. Boli spokojní, veď k štedrému štátnemu platu dostávali štedré všimné od civilnej osoby, ktorá je teraz podozrivá zo spáchania viacerých trestných činov. Mali aj politickú ochranu od šéfa vtedajšej mocnej politickej strany. Ten je dnes v kŕči a nevie aká bude jeho budúcnosť.

A teraz si predstavte, že v takomto stave dostanete šancu od nového vedenia ministerstva vnútra, ktoré si veľmi dobre uvedomuje tieto problémy a nastúpite pracovať na ministerstvo s cieľom podieľať sa na reforme Policajného zboru. Je to obrovská šanca zmeniť veci k lepšiemu, najmä ak pracujete s takou legendou, akou pán Spišiak naozaj je. Stretávate sa s množstvom policajtov, ktorí Vás neustále bombardujú, že veci idú pomaly, že treba reformu urýchliť, pretože už teraz je neskoro.

Ale samotná realizácia reformy nesmie znefunkčniť Políciu, tá musí predsa stále pracovať. Nedá sa stlačiť gombík a vypnúť Políciu a potom zase stlačiť gombík a zapnúť Novú Políciu. Proste to tak nefunguje.

Áno, veľa čestných policajtov chce zmenu. Oprávnene poukazujú na to, že sú tam stále policajti, ktorí nechcú reformu a teraz len prezliekli kabáty a tvária sa, že im vždy išlo o funkčnú a efektívnu Políciu.

Ja osobne verím, že pri realizácii samotnej reformy sa veľa zmení. Viem, že Polícia disponuje dostatočným množstvom čestných a statočných policajtov, ktorí dokážu riadiť Policajný zbor tak, aby pomáhal a chránil občanov Slovenskej republiky a všetkých slušných ľudí, ktorí bývajú v našej krajine. Teraz to všetci vidíme aj pri realizácii samotnej akcie s názvom Očistec.

Dnes je doba, kedy má reforma šancu, dnes je doba na zmeny v systéme práce samotnej Polície. Po prvý krát v histórii sa politické vedenie krajiny postavilo za reformu Polície a za reformnú prácu samotného ministra vnútra. Preto prosím policajtov o trpezlivosť a pomoc pri realizovaní tejto náročnej úlohy.

Ja osobne už nechcem zažiť stav, keď našu krajinu riadi mafia a na tajných stretnutiach sa rozhoduje o tom, kto bude stíhaný a kto prežije len s odvedeným príslušným poplatkom mocným. Zákon musí platiť pre všetkých rovnako, a Polícia musí byť funkčná a schopná stíhať všetkých, aj veľmi vplyvných ľudí, rovnako ako nás, bežných smrteľníkov.